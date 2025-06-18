Трамп считает, что КНР и США выйдут на сделку по TikTok

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что Китаю и Соединенным Штатам удастся выработать договоренность по социальной сети TikTok.

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Беседуя с журналистами в Белом доме, американский лидер подтвердил решение продлить отсрочку блокировки TikTok на территории Соединенных Штатов на 90 дней. "Мы, вероятно, заключим [в конечном счете] сделку. Думаю, нам для этого потребуется благословение Китая. Думаю, они его дадут", - заявил Трамп.

Как сообщила 17 июня пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент подпишет позднее на текущей неделе указ об отсрочке блокировки TikTok в США на три месяца. Этот период администрация США использует для подготовки "сделки, чтобы американцы могли продолжать пользоваться TikTok, будучи уверенными, что их данные в безопасности", отметила Ливитт.

Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в Соединенных Штатах, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст его. 20 января Трамп после своей инаугурации подписал указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в США как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает. Трамп в прошлом признавал, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Между тем пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии для ТАСС ранее сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США и перехода контроля над компанией к американцам.

Предыдущий американский президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, вынуждающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов. Крайним сроком тогда было установлено 19 января 2025 года. В данный момент вашингтонская администрация подбирает потенциальных претендентов на покупку 50% акций TikTok.