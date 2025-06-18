СМИ: Трамп разозлился на Макрона

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Гренландию вызвал раздражение у его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники среди стран — участниц Группы семи (G7).

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По ее информации, недовольство французским лидером повлияло на решение хозяина Белого дома досрочно покинуть саммит «Большой семерки» в Канаде.

При этом неназванный британский чиновник заявил в беседе с изданием, что глава Соединенных Штатов просто устал от G7 и хотел продолжить работу над «чем-то продуктивным».

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17 июня Трамп раскритиковал Макрона после его слов о том, что президент США преждевременно покинул саммит G7, чтобы работать над урегулированием конфликта Израиля и Ирана. По его словам, это «неправильное утверждение», и французский лидер «понятия не имеет», зачем Трамп отправился в Вашингтон. Глава Белого дома также подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к прекращению огня между Израилем и Ираном, речь идет о чем-то «гораздо большем».

15 июня Макрон совершил визит в столицу Гренландии Нуук, став первым лидером иностранного государства, посетившим остров, входящий в состав королевства Дании.

Ранее в Совфеде уличили Макрона в «позерстве» и «бесконечном пиаре».