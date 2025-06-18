В Белом доме опровергли информацию о готовящемся заявлении Трампа об ударах по Ирану

В Белом доме опровергли информацию относительно того, что по итогам Совета по нацбезопасности готовятся какие-либо заявления. Об этом заявил чиновник Белого дома в беседе с Al Jazeera.

«От представителей Совета национальной безопасности не ожидается заявлений о встрече под председательством президента [США Дональда] Трампа», — сказал он.

Стало известно об ожидающемся заявлении Трампа

Также не подтверждается информация о разговоре американского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Трамп провел экстренное совещание с командой по нацбезопасности в Белом доме. Уточняется, что сейчас глава Белого дома взвешивает, следует ли США еще больше вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.