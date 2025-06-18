Министра внутренней безопасности США экстренно госпитализировали

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм экстренно госпитализировали. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Тришу Маклафлин.

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По ее словам, во вторник, 17 июня, машина скорой помощи доставила Ноэм в больницу в Вашингтоне. Причиной госпитализации стала аллергическая реакция. Министра положили в больницу «из соображений предосторожности». Она находится в сознании и идет на поправку, заявила Маклафлин.

На прошлой неделе сенатора-демократа от штата Калифорния Алекса Падилью скрутили и вытолкнули из помещения, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.

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По информации телеканала NBC, сенатора вытолкнули из помещения, в котором проходила встреча с Ноэмом, после того, как Падилью заявил, что у него есть «вопросы к министру». Политика толкнули лицом вперед на землю после того, как вывели из помещения. Также Падилью задержали офицеры в жилетах с логотипом ФБР.

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