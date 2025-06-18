Макрон заявил о беспрецедентных санкциях Евросоюза в отношении России

Евросоюз (ЕС) подготовил новые «беспрецедентные» санкции в отношении России. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция выступления политика по итогам саммита G7 в Канаде велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

Макрон также утверждает, что президент США Дональд Трамп поддержал рестрикции.

«В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, — это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями», — отметил французский политик.

Он уточнил, что Трамп поддерживает подобные действия в отношении РФ, «но он не хотел действовать в одиночку». По мнению Макрона, для США необходимо решить конфликт на Украине.

Лидеры G7 решили обсудить санкции против России без Трампа

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран «Большой семерки» пытались убедить Дональда Трампа поддержать новые санкции против России.

Накануне стало известно, что Великобритания ввела новые антироссийские санкции против 10 лиц и 20 судов. В частности, ограничения правительства королевства коснутся Управления глубоководных исследований Минобороны России.