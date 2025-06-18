Трамп созвонился с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По данным американских СМИ, Соединенные Штаты могут выставит Тегерану 48-часовой ультиматум, в случае невыполнения которого будет произведен совместный израильско-американский удар по иранскому объекту по обогащению урана в Фордо. По предварительным данным, он запланирован на вечер четверга, 19 июня.

Axios: США могут присоединиться к войне против Ирана

Ранее стало известно, что американский лидер выступил против попыток властей Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска «непредсказуемых последствий».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.