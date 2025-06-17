Принимающая саммит лидеров Группы семи (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) Канада отказалась от совместного заявления по Украине из-за возражений США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на канадского чиновника.

В заключительный день саммита в Кананаскисе лидеры "семерки" согласовали шесть совместных заявлений. Речь идет о заявлениях, касающихся редкоземельных металлов, искусственного интеллекта, квантовых вычислений, незаконной миграции, борьбы с лесными пожарами и транснациональных репрессий. Кроме того, 16 июня они согласовали заявление по ирано-израильскому конфликту.