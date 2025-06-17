Макрон ответил на критику Трампа

Французский президент Эммануэль Макрон не намерен отказываться от своих слов в ответ на критику американского главы Дональда Трампа в его адрес. Об этом сам политик заявил на полях саммита G7 в Канаде, пишет ТАСС.

В частности, Макрон упрекнул Трампа в том, что он часто меняет позицию.

«Он передумал. Но я не несу ответственности за изменения позиции американской администрации», — подчеркнул французский глава.

По словам Дональда Трампа, Макрон ошибочно заявил, что американский президент покинул саммит Группы семи в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над прекращением огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ранее утверждал, что Макрон «постоянно понимает все неверно».

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При этом сам французский лидер настаивает на своей позиции по данному вопросу. Политик заверил, что Трамп объявил своим коллегам, что уезжает в Вашингтон, чтобы вести дискуссии на тему Израиля и Ирана.

Ранее эксперт Флориан Филиппо заявил, что Дональд Трамп унизил Эммануэля Макрона после того, как досрочно покинул саммит «Большой семерки». Кроме того, накануне Эммануэль Макрон выступил против идеи американского лидера Дональда Трампа о посредничестве России в конфликте между Израилем и Ираном.