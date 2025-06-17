Испания призвала Евросоюз ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Испании Хосе Мануэль Альбарес обратился к Евросоюзу с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за эскалации на Ближнем Востоке. Он также предложил возобновить переговоры по ядерной программе Ирана, передает Anadolu.

В ходе вытупления испанский министр отметил ответственность ЕС на фоне его прочных экономических связей с Израилем.