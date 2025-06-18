Детей принца Гарри и Меган Маркл заметили на рынке за продажей овощей. Об этом сообщает Elle.

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Меган Маркл призналась, что учит Арчи и Лилибет продавать овощи и фрукты на рынке, чтобы привить им понимание ценности денег и труда. Она также призвала их содержать собственный огород с овощами. После продажи герцогиня задает им вопросы.

«Хотите продать свой урожай? Что планируете делать с заработанными средствами?» — высказалась она.

В апреле Меган Маркл записала эпизод со своей подругой Решмой Сауджани, которая также столкнулась с трудностями при попытках забеременеть. Жена принца Гарри вспомнила о том, как у нее случился выкидыш в июле 2020 года. Герцогиня Сассекская почувствовала резкую боль, когда меняла подгузник своему сыну Арчи в их доме в Лос-Анджелесе. В разговоре с гостьей Меган Маркл сравнила выкидыш с крахом бизнеса.

До этого жена принца Гарри рассказала в своем подкасте о послеродовых осложнениях. Герцогиня призналась, что у нее была преэклампсия.