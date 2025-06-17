Трамп может пропустить саммит НАТО из-за Ирана

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс допустила в ходе общения с журналистами, что президент США Дональд Трамп может пропустить саммит НАТО в Гааге из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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"События на Ближнем Востоке развиваются очень быстро, так что я бы сказала, что возможно все", - передает ТАСС слова Брюс.

При этом она подчеркнула, что на данный момент планы организации визита Трампа в Гаагу сохраняются, но решение будет принимать Белый дом.

Напомним, что саммит НАТО намечен на 24-25 июня.