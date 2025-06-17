Макрон заявил, что не откажется от своих слов в ответ на критику Трампа в его адрес

Президент Франции Эмманюэль Макрон не собирается отказываться от своих слов в ответ на критику американского коллеги Дональда Трампа в его адрес. Об этом Макрон заявил журналистам на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде. Макрон упрекнул Трампа в том, что он часто меняет позицию.

"Он передумал. Но я не несу ответственности за изменения позиции американской администрации", - сказал французский лидер.

По словам Трампа, Макрон ошибочно заявил, что американский президент покинул саммит Группы семи в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над прекращением огня между Израилем и Ираном. Трамп утверждал, что Макрон "постоянно понимает все неверно", и на самом деле он едет в Вашингтон по другой причине.

Макрон продолжает настаивать на своей версии. "Президент Трамп объявил нам и всему миру, что он уезжает, чтобы вести дискуссии на эту тему", - сказал президент Франции.

Трамп покинул саммит "семерки" прежде запланированного срока. Белый дом пояснил, что ему надо "успеть решить множество важных вопросов".