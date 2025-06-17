Иран мог иметь гражданскую ядерную энергетику без обогащения, но Тегеран отверг это и обогащал уран выше необходимого для гражданских целей уровня. Так у себя на странице в X вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил путаницу в вопросе иранской ядерной программы.

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По его словам, он еще не видел ни одного стоящего аргумента в пользу того, почему Ирану нужно было обогащать уран намного выше порога для гражданского использования.

«Одно дело — хотеть мирную ядерную энергетику. Другое дело — требовать сложные мощности для обогащения. И еще одно — цепляться за обогащение, одновременно нарушая основные обязательства по нераспространению и обогащая до уровня оружейного урана», — добавил Вэнс.

Напомним, что в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций с исламской республики в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Однако во время своего первого президентского срока Дональд Трамп принял решение выйти из нее и ввел новые ограничения против Ирана. В качестве ответа Тегеран приостановил свои обязательства по сделке. На втором президентском сроке Трамп решил возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе, однако они были сорваны Израилем, который 13 июня начал масштабную операцию против Тегерана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Обмен ударами между странами продолжается уже несколько дней.