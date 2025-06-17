Зеленский попросил Запад о ежегодном финансировании Украины

Владимир Зеленский попросил западные страны обеспечить ежегодную поддержку Украины в размере $40 млрд.

"Важно обеспечить $40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины - для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров Группы семи, включая США", - сказал он, выступая на спецзаседании лидеров стран G7.

Помимо этого, Зеленский просил о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и о финансировании производства беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается Киев.

16 июня Зеленский рассказал, что боится прекращения американской военной помощи и рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 закупку Украиной нового пакета вооружений. Однако Трамп досрочно покинул саммит Группы семи, встреча с Зеленским не состоялась.

В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.