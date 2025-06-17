В Иране прокомментировали сообщения об убийстве Ахмадинежада

Информация о гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее израильские и азербайджанские СМИ сообщили, что Ахмадинежад якобы был застрелен неизвестным в маске в центре столицы Ирана во время прогулки вместе с женой и двумя сыновьями.

«Сообщения, которые публикуются в сети, о мнимой гибели господина Ахмадинежада, не соответствуют действительности», — отметил источник.

Иранский блогер Vahid уточнил, в свою очередь, что источником фейка о якобы успешном покушении на экс-президента стал аккаунт Terror Alarm в соцсети X, который много раз публиковал ложные, непроверенные сообщения.

СМИ: экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад убит на улице

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Его президентство, по словам экспертов, запомнилось жёсткой риторикой в отношении Запада и стремлением к укреплению позиций Тегерана на мировой арене.