В США сообщили о проведении Трампом экстренного совещания в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит экстренное совещание с командой по нацбезопасности в Белом доме. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на три высокопоставленных источника в американской администрации.

Как уточняют журналисты, сейчас Трамп взвешивает, следует ли США еще больше вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Накануне он покинул саммит G7 в Канаде на день раньше, чтобы вернуться в Вашингтон.

Как сообщил CNN посол Израиля в Штатах Иехиэль Лейтер, Тель-Авив попросил Вашингтон занять чисто «оборонительную позицию» на фоне конфликта.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях написал, что воздушное пространство Ирана в настоящее время находится под полным контролем США. Он также добавил, что Тегеран обладал хорошими навигаторами и другими средствами для обороны, однако они «не шли ни в какое сравнение» с оружием американского производства.