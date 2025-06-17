Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал негодяем российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, главу промышленно-строительной группы «Ташир». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Во вторник, 17 июня, дома у Карапетяна прошли обыски. В ГК «Ташир» сообщили, что бизнесмена не задержали, однако в полицию увезли около 45 человек.

«Так вот, теперь я вмешаюсь по-своему, негодяй. Точнее — вы все», — подчеркнул Пашинян.

Бизнесмен разъяснил журналистам, что армянские силовики «хотели провести маски-шоу», задержать его. Вместе с тем, добавил он, «простые люди, которые собрались во дворе [его дома], дали отпор».

В МИД РФ прокомментировали ситуацию с обысками в доме Карапетяна

По данным портала, в мае глава правительства Армении раскритиковал Армянскую Апостольскую Церковь, потребовал отставки первоиерарха.

Карапетян осудил высказывания Пашиняна, подчеркнул, что «всегда был рядом с Армянской церковью и народом», и пообещал принимать «непосредственное участие» в этой ситуации.