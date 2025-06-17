Карапетян прокомментировал обыски у него дома в Армении

Российский бизнесмен Самвел Карапетян прокомментировал обыски, проводимые МВД Армении у него дома. Свое мнение о происходящем он высказал в беседе с RT.

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Ранее стало известно, что силовики пришли с обысками в дом Карапетяна. Предполагается, что поводом к этому стали заявления бизнесмена в защиту Армянской Апостольской церкви. В частности, он сказал, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявления Карапетяна пренебрежением к армянской юрисдикции.

«Хотели проводить маски-шоу и задержать меня. А люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор», — прокомментировал это бизнесмен.

Карапетян отметил, что в настоящее время перекрыта вся улица в Ереване, где находится его дом.