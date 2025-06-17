Около дома Карапетяна в Армении собралось порядка 300 человек в его поддержку

У дома предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении собралось около 200-300 человек, люди продолжают подходить и собираться у ворот в его поддержку. Депутат фракции «Армения» Агнесса Хамоян отправила RT видео с места событий.

Обстановка у дома спокойная, стычек с полицией нет.

К дому бизнесмена приехали в том числе депутаты оппозиционный фракции «Армения», чтобы поддержать его.

Предприниматель перед этим выступил в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на неё со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера Никола Пашиняна. Бизнесмен, со своей стороны, заявил, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, начала нападки на ААЦ».

Самвел Карапетян в разговоре с RT заявил, что сейчас перекрыта вся улица в Ереване, где находится его дом.