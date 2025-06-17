Мерц не исключил вступления Украины в НАТО после урегулирования конфликта

Украина может вступить в НАТО после урегулирования вооружённого конфликта. Такую возможность допустил канцлер Германии Фридрих Мерц.

В интервью телеканалу ARD он отметил, что вопрос членства Украины в НАТО «решённый, но на данный момент эта тема не стоит на повестке».

«И не может стоять, потому что страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», — приводит слова Мерца РИА Новости.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан исключил возможность вступления Украины в ЕС и НАТО.