Мерц не исключил вступления Украины в НАТО после урегулирования конфликта
Украина может вступить в НАТО после урегулирования вооружённого конфликта. Такую возможность допустил канцлер Германии Фридрих Мерц.
В интервью телеканалу ARD он отметил, что вопрос членства Украины в НАТО «решённый, но на данный момент эта тема не стоит на повестке».
«И не может стоять, потому что страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», — приводит слова Мерца РИА Новости.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан исключил возможность вступления Украины в ЕС и НАТО.