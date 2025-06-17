Пашинян обвинил Карапетяна в мошенничестве и обратился на «ты»

Премьер-министр Никол Пашинян назвал задержанного главу российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна «мошенником». Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мошенник. Или, вернее, по-твоему», — прокомментировал Пашинян новости об обысках у Карапетяна.

Накануне у Самвела Карапетяна начались обыски после его слов о поддержке армянской церкви на фоне ее публичного конфликта с Пашиняном. Перед началом их проведения премьер Армении заявил, что «мы его снова деактивируем и навсегда».