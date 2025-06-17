СМИ: Трамп изучает возможность удара США по ядерным объектам Ирана

Axios: Трамп изучает возможность удара США по ядерным объектам Ирана
Президент США Дональд Трамп изучает возможность удара США по ядерным объектам Ирана.
«Трамп всерьёз изучает возможность... нанесения удара США по ядерным объектам Ирана, особенно по подземному заводу по обогащению урана в Фордо», — пишет Axios со ссылкой на американских официальных лиц.
Ранее Трамп заявил, что терпение США на исходе. Он потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции».
Политик отметил, что знает о местонахождении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и не намерен его устранять.
Также заявил, что не против того, чтобы посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта выступил президент России Владимир Путин.