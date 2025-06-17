Трамп потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон требует от Ирана безоговорочной капитуляции. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли ряд ударов по ядерным и военным объектам Ирана. Исламская республика ответила ракетными ударами. Противостояние продолжилось в последующие дни.

Арабские страны поддержали Тегеран, коллективный Запад высказался в защиту Израиля, Россия и Китай призвали стороны к переговорам.

Трамп заявил, что местонахождение верховного лидера Ирана ему точно известно, он является легкой целью, но США не намерены его устранять, «по крайней мере сейчас».

Трамп заявил о контроле США над небом Ирана

Вместе с тем, заметил президент США, Вашингтон не желает, чтобы иранские ракеты били по мирным жителям или американским солдатам. Он добавил, что «наше терпение на исходе».