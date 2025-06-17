Стармер заявил, что не считает неизбежным нападение США на Иран

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не считает неизбежными удары США по Ирану на фоне эскалации в регионе.

"Я не думаю, что из [комментариев президента США Дональда Трампа] следует, что американская атака неизбежна", - сказал глава британского правительства в интервью телеканалу Sky News на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде.

Он добавил, что имел возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке с Трампом в понедельник в рамках двухчасовой беседы.

"Итогом обсуждений стала публикация заявления G7, в котором ясно говорится о риске, который несет ядерная программа Ирана, о праве Израиля на самооборону и необходимости деэскалации в регионе, включая Газу", - отметил Стармер.

Трамп заявил в понедельник, что "все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана".