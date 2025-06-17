Воздушное пространство над Ираном находится под полным контролем США. Об этом в соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, у Ирана есть хорошая система отслеживания и другое оборонительное оборудование, однако они не идут ни в какое сравнение с тем, что «создает, разрабатывает и производит США».

«Никто не делает это лучше, чем старая добрая Америка! У нас есть полный и тотальный контроль над небом Ирана», — написал Трамп.

Ранее в Пентагоне заявили, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток. Данное решение там объяснили защитой американского контингента в регионе.