Мерц похвалил Израиль фразой «сделал грязную работу»

Израиль «сделал грязную работу» и проявил мужество, ударив по Ирану. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает канал ZDF.

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«Это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас. (...) Без этих израильских ударов мы, возможно, еще месяцами или даже годами страдали бы от террора этого режима», — отметил Мерц.

Канцлер добавил, что испытывает уважение к руководству Израиля за то, что оно «проявило мужество» и нанесло удары по Ирану. По словам Мерца, иранские власти «распространяли разрушения по всему миру», а нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года «было бы невозможным» без помощи Тегерана.

В Германии рекомендуют воздержаться от поездок в Израиль и на Ближний Восток

13 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, темой которых стала ситуация вокруг Ирана.