В Китае начались продажи «дающей ум» воды

Интернет-магазины в китайских городах начали продавать бутилированную воду, набранную из озера Вэймин, расположенного на территории Пекинского университета. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным портала, вода из озера преподносится как «дарующая мудрость». Многие жители Китая верят в ее символическую или духовную ценность, охотно покупают ее.

Продавцы просят за бутылку объемом 0,5 литра от $4 до $14, что намного выше цены обычной бутилированной воды. Некоторые торговцы, чтобы доказать подлинность происхождения воды, снимают видео, как наполняют бутылки из озера.

Несмотря на высокую стоимость, спрос на продукт остается стабильным — его приобретают те, кто надеется получить вдохновение, удачу или стать умнее, уточнили журналисты.

Напомним, что Пекинский университет является одним из самых престижных учебных заведений Китая и занимает 14-е место в мировом рейтинге QS World University Rankings 2025.