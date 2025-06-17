В Китае начались продажи «дающей ум» воды

Илья Родин

Интернет-магазины в китайских городах начали продавать бутилированную воду, набранную из озера Вэймин, расположенного на территории Пекинского университета. Об этом пишет South China Morning Post.

В Китае начались продажи «дающей ум» воды
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По данным портала, вода из озера преподносится как «дарующая мудрость». Многие жители Китая верят в ее символическую или духовную ценность, охотно покупают ее.

Продавцы просят за бутылку объемом 0,5 литра от $4 до $14, что намного выше цены обычной бутилированной воды. Некоторые торговцы, чтобы доказать подлинность происхождения воды, снимают видео, как наполняют бутылки из озера.

Несмотря на высокую стоимость, спрос на продукт остается стабильным — его приобретают те, кто надеется получить вдохновение, удачу или стать умнее, уточнили журналисты.

Напомним, что Пекинский университет является одним из самых престижных учебных заведений Китая и занимает 14-е место в мировом рейтинге QS World University Rankings 2025.