Филиппо отреагировал на заявление Трампа о России

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал заявление президента США Дональда Трампа о России, которое он сделал на саммите G7 в Канаде.

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"Трамп отчитал всех глав стран "Большой семерки" за идиотское исключение России из организации", – отметил Филиппо в своем аккаунте в соцсети.

Также Филиппо обратил внимание, что Трамп фактически обвинил принимавшее это решение страны Запада в том, что тем самым "они развязали войну".

"Он прав!" – добавил Филиппо.

Напомним, что, говоря об исключении России из G8, Трамп отметил, что "Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели Россию".

"Я считаю, что это было очень большой ошибкой", – сказал Трамп.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя сегодня это высказывание Трампа, так же заявил, что в Кремле согласны с оценкой американского лидера, что это была большая ошибка.