Стала известна позиция Трампа по ликвидации Хаменеи

Президент США Дональд Трамп не поддержал идею спецслужб Израиля об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Западные СМИ на фоне конфликта между Израилем и Ираном рассказали, что израильские спецслужбы рассматривали сценарии, предусматривающие ликвидацию не только иранских командиров, но и духовного лидера. По их данным, глава США наложил вето на планы силовиков.

«Это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете», — цитирует портал слова Трампа.

Источник заметил, что смена власти в Иране выгоднее для Израиля, чем для США.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать Али Хаменеи.

«Это [ликвидация лидера] не приведет к эскалации конфликта, а положит конец конфликту», — пояснил глава правительства.

Нетаньяху высказался о возможности ликвидации Хаменеи

На вопрос журналистов, действительно ли Израиль нацелится на верховного лидера, премьер ответил, что «мы делаем то, что нам нужно».