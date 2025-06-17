Президент Словакии назвал Фицо экспертом по провокационным идеям

Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что стране больше подошел бы нейтралитет, являются его личным мнением. Такое заявление сделал президент республики Петер Пеллегрини, передает РИА Новости.

Ранее Фицо сказал, что во времена бессмысленного наращивания странами своих военных арсеналов Словакии был бы очень полезен нейтралитет. Также премьер выразил сожаление, что решение данного вопроса не зависит от него.

«Это заявление считаю его личным мнением, провокационной идеей, в которых господин Фицо эксперт», — прокомментировал слова премьера Пеллегрини.

Напомним, что с 2004 года Словакия является членом НАТО. На фоне грядущего саммита альянса, который пройдет в конце июня в Гааге, Пеллегрини поднял вопрос о возможном повышении оборонных расходов республики.