Трамп заявил о поиске решения ядерного кризиса с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости «окончательного решения» ядерного кризиса с Ираном, не исключив отправки в Тегеран высокопоставленных представителей своей администрации. На фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном израильские власти прямо пригрозили верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи «судьбой Саддама Хусейна».

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о необходимости «реального решения» ядерного кризиса с Ираном. В ходе пресс-конференции после досрочного ухода с саммита G7 в Канаде американский лидер заявил, что рассматривает возможность отправки в Тегеран высокопоставленных представителей своей администрации, включая спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа или даже вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Это не имеет никакого отношения к прекращению огня. Гораздо больше, чем это», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов о причинах своего внезапного отъезда с международного форума.

Параллельно с дипломатическими маневрами Вашингтона израильские власти продолжают наращивать риторику в адрес иранского руководства. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем выступлении перед высшим военным командованием провел прямую параллель между судьбой свергнутого иракского лидера Саддама Хусейна и нынешним положением аятоллы Али Хаменеи.

«Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и ракетных обстрелов израильских граждан», — заявил Кац.

Его слова прозвучали на фоне сообщений иранских государственных СМИ о мощных взрывах в районе Тегерана, которые, по данным источников, стали результатом новых израильских авиаударов.

Согласно информации, ближайшее окружение Хаменеи столкнулось с беспрецедентными кадровыми потерями за последние дни. В результате целенаправленных ударов Израиля были ликвидированы ключевые военные советники иранского лидера, включая начальника генштаба военного времени Али Шадмани, который должен был вступить в должность через четыре дня после гибели. Один из источников, регулярно присутствующий на совещаниях с участием Хаменеи, охарактеризовал текущую ситуацию как «чрезвычайно опасную» с точки зрения риска стратегических просчетов в вопросах обороны и внутренней стабильности.

Военное противостояние между двумя странами достигло невиданного масштаба. По данным израильских военных, за последние недели Иран выпустил по территории еврейского государства около 400 баллистических ракет и сотни беспилотников, 35 из которых преодолели систему ПРО и нанесли прямые удары. В ответ Израиль, по утверждению иранских СМИ, осуществил серию авиаударов, в результате которых погибли 224 человека. Израильские власти подтверждают гибель 24 своих граждан и ранения 647 человек, а также сообщают об эвакуации около 3 тысяч жителей из пострадавших районов.

На этом фоне Трамп продолжает настаивать на возможности дипломатического урегулирования кризиса, хотя и отрицает какие-либо переговоры о «прекращении огня».

«Вы узнаете об этом в течение следующих двух дней. Вы узнаете. До сих пор никто не замедлил шаг», — заявил американский президент.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему ожидает от Тегерана «полной уступки» по вопросу ядерной программы, несмотря на оценки американской разведки, согласно которым Иран не ведет активных работ по созданию ядерного оружия.

Экономические последствия конфликта уже ощущаются на глобальном уровне. В районе стратегически важного Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, зафиксированы случаи столкновения танкеров и усиление электронных помех в навигационных системах.

Временная остановка добычи на крупнейшем в мире газовом месторождении Южный Парс, которое Иран делит с Катаром, вызвала обеспокоенность на энергетических рынках. Катарский МИД назвал израильский удар по месторождению «непродуманным», хотя представители Тегерана утверждают, что производство уже восстановлено.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поставил условия для прекращения боевых действий: «Израиль должен прекратить свою агрессию, и при отсутствии полного прекращения военной агрессии против нас наши ответные меры будут продолжаться».

Аналитики отмечают, что текущая эскалация представляет собой наиболее серьезный кризис в регионе за последние десятилетия, который может иметь далеко идущие последствия для глобальной безопасности.

«С одной стороны, Израиль демонстрирует беспрецедентную решимость в противостоянии с Ираном, с другой — Тегеран, несмотря на значительные потери в руководстве, продолжает оказывать сопротивление. В этих условиях заявления Трампа о поиске "окончательного решения" могут указывать как на готовность к радикальным дипломатическим шагам, так и на возможность дальнейшего ужесточения позиции США в отношении Ирана», — оценивают западные политологи.

Ситуация осложняется тем, что, по данным источников в администрации США, американская разведка оценивает сроки создания Ираном ядерного оружия в три года при условии принятия соответствующего политического решения. Эти оценки расходятся с публичными заявлениями Трампа, требующего немедленных и безоговорочных уступок со стороны Тегерана. В марте 2025 года директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что «Иран не создает ядерное оружие, и верховный лидер Хаменеи не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году».

На вопрос о возможном вмешательстве других мировых держав в текущий ирано-израильский конфликт Трамп ответил скептически: «Я не думаю, что кто-то хочет вмешиваться. Это неразбериха». Однако эксперты не исключают, что дальнейшая эскалация может привести к изменению позиции других участников международного сообщества, особенно если конфликт начнет оказывать более существенное влияние на глобальные энергетические рынки и систему международной безопасности.

На данный момент ключевым вопросом остается, сможет ли администрация Трампа предложить реальный дипломатический выход из кризиса или конфликт продолжит развиваться по военной логике, с непредсказуемыми последствиями для всего региона Ближнего Востока и мира в целом. Как заявил сам американский президент, в ближайшие дни станет ясно, что он подразумевал под «чем-то гораздо большим, чем прекращение огня».