Женщина попала в больницу из-за секса с 583 мужчинами за шесть часов

Австралийская 27-летняя OnlyFans-модель Энни Найт была госпитализирована после того, как, по ее утверждению, вступила в интимные отношения с 583 мужчинами за шесть часов. Об этом сообщает издание NDTV.

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Найт, называющая себя «самой сексуально активной женщиной Австралии», обратилась в скорую помощь с сильным вагинальным кровотечением. Предполагается, что это симптом эндометриоза – заболевания, при котором ткань, аналогичная слизистой оболочке матки, разрастается за ее пределами, вызывая острую тазовую боль и проблемы с фертильностью. Ранее у Найт в возрасте около 25 лет был диагностирован эндометриоз, который часто сопровождается спазмами, обильными кровотечениями, вздутием живота и проблемами с пищеварением.

Госпитализация произошла спустя несколько дней после того, как Найт сняла видеоролик, запечатлевший «марафон» с сотнями мужчин. После этого перформанса модель сообщила о значительном кровотечении, ощущении болезненности и небольшом повреждении полового органа. Она также уточнила, что хотя месячные начались за день до «челленджа», установленная внутриматочная спираль (ВМС) делала кровотечение очень легким.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Найт в своем подкасте заявила, что установила мировой рекорд по количеству партнеров в час, утверждая, что достигла показателя в 97 мужчин за час, что, по ее мнению, является беспрецедентным для таких масштабных акций.

Это не первый случай, когда модели с OnlyFans пытаются привлечь внимание подобными экстремальными поступками. Ранее в этом году Бонни Блю заявила, что якобы имела интимные отношения с 1057 мужчинами за 12 часов, превзойдя предыдущий мировой рекорд, установленный звездой фильмов для взрослых Лизой Спаркс (919 мужчин за день).