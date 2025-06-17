Лукашенко рассказал молодежи, где растет картофель
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал приучать молодежь к труду, чтобы она понимала, что картофель растет в поле, а не интернете. Его слова приводит Белта.
Лукашенко отметил, что те, кто считает, что нынешняя молодежь будет работать так, как предыдущие поколения, заблуждаются и обманывают сами себя.
«Не будет. Это другая молодежь. Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет, она растет в поле», — добавил он на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.
В связи с этим президент Беларуси акцентировал внимание на необходимости приучения современной молодежи к труду.
«Что мы все ходим и ноем, чего-то нам не хватает. Я рассуждаю, может быть, как ретроград и консерватор какой-то, но в жизни ничего не придумали иного: для того, чтобы что-то иметь, надо погорбатиться. Не горбатимся — будет плохо. Наша молодежь к этому не привыкла. И если вы думаете, что разговорами мы ее приучим, — ничего подобного», — заключил он.