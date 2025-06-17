Лукашенко рассказал молодежи, где растет картофель

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал приучать молодежь к труду, чтобы она понимала, что картофель растет в поле, а не интернете. Его слова приводит Белта.

Лукашенко отметил, что те, кто считает, что нынешняя молодежь будет работать так, как предыдущие поколения, заблуждаются и обманывают сами себя.

«Не будет. Это другая молодежь. Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет, она растет в поле», — добавил он на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.

В связи с этим президент Беларуси акцентировал внимание на необходимости приучения современной молодежи к труду.