Политолог рассказал, когда США могут вступить в военный конфликт Израиля и Ирана

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером высказался о перспективах военного противостояния Израиля и Ирана. Эксперт допустил, что в тот момент, когда окончательно обозначится военное превосходство израильтян, в конфликт вступят США.

Сейчас война идет по нарастающей, и никаких предпосылок к ее завершению пока нет. Согласно моему прогнозу, она продлится еще несколько недель или даже месяц. Это минимум. При этом в настоящее время США не вступают в конфликт, глобально их устраивает поддержка Израиля извне, для [президента США Дональда] Трампа это хороший вариант, но, полагаю, на конечном этапе они все-таки вступят в войну. Это может произойти на последней стадии, когда будет понятно, что в конфликте побеждает Израиль. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Ключевые союзники США на Ближнем Востоке поддерживают боевые действия Израиля против Ирана, подчеркнул специалист.

«Это важный фактор. Речь идет о таких монархиях Персидского залива, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты или Катар. В этих странах так или иначе много раз заявляли о том, что видят в Иране угрозу из-за той «шиитской оси», которую выстраивало это государство. Надо понимать, что эта «ось» была направлена не только против Израиля или той же Америки, но во многом и против суннитских монархий залива. Так что сейчас Израиль фактически помогает им, и США. Косвенным бенефициаром тут также является Турция, которая заинтересована в ослаблении Ирана. Так что на словах практически все ближневосточные страны сейчас осуждают действия Израиля, но на деле мы видим, что, например, саудовцы и иорданцы пытаются сбивать иранские ракеты. Кроме того, никто их них не предпринимает никаких действий против Израиля. То есть по сути они поддерживают Израиль», - указал собеседник.

Каргин также ответил на вопрос о возможной военной поддержке Ирана со стороны других ближневосточных государств.

«Глубоко теоретически поддержать Иран может Пакистан, но я не верю в такой сценарий. Ведь если это произойдет, то на сторону Израиля встанет Индия. Это уже было обозначено. Так что все будут просто наблюдать за конфликтом со стороны, некоторые при этом даже будут «потирать ладошки»», - сказал он.

В настоящее время складывается впечатление, что «маятник войны» постепенно отклоняется в сторону Израиля, добавил эксперт.

«Со стороны Израиля было мгновенное начало, иранцев явно застали врасплох, у них был некий шок. Затем они попытались перехватить инициативу. Но сейчас количество выпускаемых Ираном ракет снижается с каждым днем, ударов становится все меньше и меньше», - заключил политолог.

Израиль намерен атаковать «очень важные» цели в Тегеране и собирается «уделить внимание» иранским ядерным объектам в Фордо. Об этом ранее заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац.