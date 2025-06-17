Пока вы не уснули: Каллас о массированном ударе по Украине и угроза России войной

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Каллас резко отреагировала на массированный удар ВС РФ по Украине

© GEORGI LICOVSKI/EPA/TACC

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас резко отреагировала на удар ВС РФ по территории Украины, призвав оказывать давление на Москву. Ее слова приводит The Guardian.

По словам Каллас, сегодняшний удар ВС РФ по объектам в Киеве был «одним из самых разрушительных» за все время СВО. Она также утверждает, что Россия «продолжает неустанно атаковать» и якобы затягивает конфликт.

Читать новость полностью

Ким Чен Ын направит в Россию несколько тысяч военных

© EPA/TACC

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын решил направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с лидером Северной Кореи.

По словам Шойгу, лидеры России Владимр Путин и КНДР Ким Чен Ын приняли решение увековечить подвиг солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях.

Читать новость полностью

Глава МИД Эстонии пригрозил России войной

© Tairo Lutter/Imago/TACC

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что страны НАТО должны быть готовы «принести войну в Россию» в случае, если Москва начнет боевые действия. Об этом сообщает Defense One.

Цахкна ответил на вопросы журналистов в ходе конференции по безопасности, проходившей в Центральной Европе. Он заявил, что НАТО руководствуется новой доктриной, ориентированной на быстрое реагирование.

Читать новость полностью

Смартфон вспыхнул на летевшем в Москву самолете

Китайский смартфон загорелся на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Смартфон Realme 14 Pro начал дымиться в воздухе во время рейса Иркутск — Москва.

Читать новость полностью

Психолог оценила идею продавать секс-игрушки по рецепту врача

© funky-data/iStock.com

Психотерапевт и сексолог Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу об ужесточении правил продажи интимных товаров в России.

«Каждый человек решает для себя, нужна ли ему такая продукция или нет. Вход в секс-шопы ограничен для несовершеннолетних, там везде указано «18+». Кроме того, на маркетплейсах интимные товары тоже продают только совершеннолетним пользователям»‎, — отметила она.

Читать новость полностью

Каллас выступила с предостережением в адрес США

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликт Израиля и Ирана приведет к разрастанию конфликта. Ее слова приводит Bloomberg.

По ее словам, «всем ясно», что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, но лучшим способом для этого является дипломатия, а не силовые меры.

Читать новость полностью

В Иране заявили об атаке на Израиль "новым оружием"

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля "передовым оружием" и с использованием сотен ударных беспилотников и планирует усилить атаки в ближайшие часы. Об этом заявил командующий сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Киюмарс Хейдари.

"Враг должен знать, что началась новая волна жестоких атак вооруженных сил, в частности сухопутных войск армии, с использованием нового и передового оружия, которая усилится в ближайшие часы", - приводит его слова агентство IRNA.

Читать новость полностью

Трамп отмахнулся от мнения главы разведки США по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия, а мнение главы национальной разведки США Тулси Габбард по этому поводу ему безразлично. Об этом сообщает CBS News.

Израиль начал свои атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях.

Читать новость полностью

Застрявшие в ОАЭ россияне пожаловались на туроператоров

Туристы из России рассказали ТАСС, что арабские авиакомпании продолжают отменять рейсы, из-за чего они оказались заблокированы в Объединенных Арабских Эмиратах и не могут вернуться домой уже третьи сутки.

По их словам, туроператоры игнорируют обращения, а некоторые гостиницы отказываются принимать и предоставлять питание туристам, оказавшимся в сложной ситуации.

Читать новость полностью

Мизулина рассказала о трудностях в отношениях с Shaman

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что испытывает дискомфорт от повышенного внимания общественности к их отношениям с Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN.

Она отметила, что никогда не стремилась к публичности, хотя ее семья, особенно мать, долгое время была связана с политикой.

Читать новость полностью