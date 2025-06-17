В Испании заявили, что анализ причин блэкаута не выявил признаков кибератаки

Власти Испании после проведенного анализа причин масштабного отключения электроэнергии в стране в конце апреля не выявили признаков кибератаки. Об этом заявила журналистам вице-премьер, министр экологического перехода Сара Аагесен.

По ее словам, "нет доказательств киберинцидента или кибератаки как причины энергетического кризиса, ни на уровне оператора, ни на различных уровнях".

"Однако, что я могу сказать и подчеркнуть сегодня, так это то, что были выявлены уязвимости", - добавила замглавы правительства.

Она отметила, что блэкаут "имел многофакторное происхождение".

Днем 28 апреля по всей Испании были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением, ставшие крупнейшими за всю историю страны. Перестали работать светофоры, люди оказались заблокированными в поездах, была нарушена работа общественного транспорта. Также не работали мобильная связь и интернет. Блэкаут сильно затронул соседнюю Португалию.

Ранее власти Испании, а также местный суд заявляли о начале расследований причин блэкаута.