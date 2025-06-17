СМИ: США перестали разделять ценности других членов G7
США под руководством Дональда Трампа перестали разделять ценности остальных членов G7, объединение больше не является олицетворением Запада. Такое мнение высказал колумнист Bloomberg Андреас Клут, пишет РИА Новости.
По его словам, в настоящее время члены «Большой семерки» даже не способны согласовать то, каким образом нужно анализировать мировые конфликты, не говоря уже о том, как именно они должны решаться.
«Трамп не разделяет ценности других шести демократических стран и больше никак не сдерживает свои прихоти. Если допустить, что раньше G7 олицетворяла «Запад», этой общей базы больше нет», - констатировал Андреас Клут.
Он также призвал не обманываться новостями из Канады, где проходит саммит G7, о соглашениях США с партнерами по поводу снижения пошлин, так как Трамп покинул мероприятие прежде, чем успел «опозорить» кого-либо из коллег.
Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп решил досрочно покинуть саммит стран «Большой семерки» из-за ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что президент вылетел в США после ужина с главами государств.
По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, своим досрочным отъездом Трамп продемонстрировал в том числе и то, что считает украинский кризис второстепенной темой и стремится избежать повторения афганского сценария.