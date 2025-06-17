США под руководством Дональда Трампа перестали разделять ценности остальных членов G7, объединение больше не является олицетворением Запада. Такое мнение высказал колумнист Bloomberg Андреас Клут, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время члены «Большой семерки» даже не способны согласовать то, каким образом нужно анализировать мировые конфликты, не говоря уже о том, как именно они должны решаться.

«Трамп не разделяет ценности других шести демократических стран и больше никак не сдерживает свои прихоти. Если допустить, что раньше G7 олицетворяла «Запад», этой общей базы больше нет», - констатировал Андреас Клут.

Он также призвал не обманываться новостями из Канады, где проходит саммит G7, о соглашениях США с партнерами по поводу снижения пошлин, так как Трамп покинул мероприятие прежде, чем успел «опозорить» кого-либо из коллег.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп решил досрочно покинуть саммит стран «Большой семерки» из-за ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что президент вылетел в США после ужина с главами государств.

По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, своим досрочным отъездом Трамп продемонстрировал в том числе и то, что считает украинский кризис второстепенной темой и стремится избежать повторения афганского сценария.