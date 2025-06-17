Британские министры опасаются, что Россия под руководством президента Владимира Путина затмит солнце для атаки на их страну. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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«Министры были предупреждены, что иностранные государства могут "создать хаос", затмив солнце над Великобританией и организовав стихийное бедствие», — утверждается в публикации.

По данным издания, существуют опасения, что Россия якобы может затмить солнце с использованием геоинженерных технологий, которые позволят солнечным лучам быстро отражаться обратно в космос. Заместитель директора института Dragonfly Intelligence Мэтт Инс заявил, что геоинженерия может рассматриваться как вариант гибридной атаки из-за ее «относительной доступности» и «возможности ее реализации». По его мнению, Россия якобы может «пойти по этому пути».

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В апреле директор Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Питер Ризинк заявил о якобы причастности России к гибридным атакам на страны Европы.