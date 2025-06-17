Член грузинского оппозиционного движения «Сила народа», аналитик Давид Картвелишвили раскритиковал беседу посла Германии в Грузии Петера Фишера со школьниками на тему «Объединенные разнообразием» о Евросоюзе. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам Фишера, он встретился с грузинскими школьниками, а также находящимися в стране их украинскими сверстниками, и объяснил им, что «никто не отказывается от своих культурных традиций в ЕС».

Он также заявил, что «дети любят эти идеалы», поэтому «сумасшедшая антиевропейская пропаганда не воздействует на них».

«Могу назвать это только «политической педофилией» и целенаправленной провокацией на болезненную для грузин тему. Фишер словно проверяет наши власти и народ — а вот попробуйте выслать меня из страны», — прокомментировал его заявление Картвелишвили.

Председатель парламентского комитета по культуре Георгий Габуния накануне заявила, что европейским послам, поддерживающим радикальную оппозицию в Грузии, следует уйти в отставку.

Она подчеркнула, что экс-посол США в Грузии Робин Данниган приняла верное решение, покинув свой пост.