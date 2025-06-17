Глава МИД Эстонии пригрозил России войной

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что страны НАТО должны быть готовы «принести войну в Россию» в случае, если Москва начнет боевые действия. Об этом сообщает Defense One.

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Цахкна ответил на вопросы журналистов в ходе конференции по безопасности, проходившей в Центральной Европе. Он заявил, что НАТО руководствуется новой доктриной, ориентированной на быстрое реагирование.

«Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию. <…> У нас не будет времени обсуждать, можем ли мы использовать то или иное оружие или что-то еще. <…> Нам нужно действовать в течение первых минут и часов», - сказал эстонский министр.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия хочет расширить сферу своего влияния на Запад и «вышвырнуть Америку из Европы». По мнению Каля, в российском руководстве есть люди, которые больше не верят, что обязательство НАТО по коллективной обороне работает. Глава немецкой разведки считает, что Москва хочет проверить это на практике.

Каль предположил, что в этих целях Москва могла бы попытаться «использовать русскоязычные меньшинства в странах Балтии». Он назвал такие сценарии «наиболее вероятными на данный момент».

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не угрожает никому в Европе и рассчитывает на аналогичное отношение к себе.