Политолог оценил последствия возможной блокировки Ормузского пролива

Блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана ударит по Китаю и может привести к эскалации ситуации в регионе и открытому вооруженному конфликту с США и Израилем. Такое мнение высказал News.ru политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По его словам, в случае блокировки Ормузского пролива Тегеран нанесет серьезный удар Западу и, одновременно, пересечет красные линии.

«После этого эскалация будет уже неминуемой. Есть также небольшой шанс на то, что Израиль и США вынужденно отступят под таким давлением, но скорее всего такой шаг Ирана приведет к открытому конфликту. Пострадает также и дружественный Тегерану Китай», - пояснил Мирзаян.

При этом политолог считает, что России в какой-то степени выгодно такое развитие ситуации, так как американское оружие пойдет в Израиль и не достанется Украине. Однако существует риск полного разгрома Ирана, превращения его в зону нестабильности и усиления влияния Турции.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».

Ормузский пролив как ядерное оружие Ирана

При этом, по данным издания Axios, сославшегося на высокопоставленного американского чиновника, Трамп пока отказывается напрямую участвовать в атаках Израиля на Иран, но ясно дал понять, что Тегерану необходимо помешать получить ядерное оружие.