Трамп отмахнулся от мнения главы разведки США по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия, а мнение главы национальной разведки США Тулси Габбард по этому поводу ему безразлично. Об этом сообщает CBS News.

Израиль начал свои атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях.

Всего несколько месяцев назад Габбард представила доклад по ядерной программе Ирана. В нем говорилось, что «Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер Ирана не санкционировал программу создания ядерного оружия, приостановленную в 2003 году».

Габбард отмечала, что США продолжают «внимательно следить за тем, решит ли Тегеран повторно запустить свою программу по созданию ядерного оружия».

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Семнадцатого июня Трамп ответил на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One. Один из вопросов касался заявлений Габбард по ядерной программе Ирана.

«Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они были очень близки к тому, чтобы получить [ядерное оружие]», - заявил Трамп в ответ.

Президент США подчеркнул, что хочет «реального завершения» ядерной проблемы Ирана. По его словам, для этого Тегеран должен полностью отказаться от своей деятельности по обогащению урана.