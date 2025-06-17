Премьер Саксонии раскритиковал санкции ЕС против РФ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) подверг резкой критике санкции ЕС в отношении России и отметил, что рестрикции нанесут Германии экономический ущерб.

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"В течение трех лет Евросоюз принимал один пакет санкций за другим, и ни один из них не повлиял на ход войны", - заявил Кречмер в интервью изданию Politico, комментируя 18-й пакет санкций против РФ.

Это, по его словам, касается и нового пакета. Премьер Саксонии подчеркнул, что санкции "нанесут ФРГ экономический ущерб".

Германия, по его убеждению, должна отстаивать свои национальные интересы и не исключать российский газ. России следует показать "перспективу экономического сотрудничества и как поставщику сырья", резюмировал Кречмер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на использование подорванных "Северных потоков", внесение в черный список банков и танкеров, запрет странам Евросоюза закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее с $60 до $45 за баррель. Помимо этого, фон дер Ляйен и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пообещали установить новые экспортные ограничения для 22 компаний, причем не только из РФ, но и из Белоруссии, Китая и других государств, чтобы попытаться снизить эффективность российских мер по обходу санкций.