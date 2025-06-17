Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликт Израиля и Ирана приведет к разрастанию конфликта. Ее слова приводит Bloomberg.

По ее словам, «всем ясно», что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, но лучшим способом для этого является дипломатия, а не силовые меры.

«Когда дело дойдет до вмешательства Соединенных Штатов, то это определенно втянет регион в более широкий конфликт. Это не в чьих-либо интересах», — предупредила Каллас.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

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Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.