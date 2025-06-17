«Шестерка остается шестеркой»: экс-депутат Рады об отъезде Трампа с саммита G7

Президент США Дональд Трамп, досрочно покинув саммит G7, продемонстрировал, что считает украинский кризис второстепенной темой и стремится избежать повторения афганского сценария. Об этом заявил News.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп решил досрочно покинуть саммит стран «Большой семерки» из-за ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что президент вылетел в США после ужина с главами государств.

По словам экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, Трамп своим решением продемонстрировал, что «седьмой уходит, а шестерка остается шестеркой».

«Трамп показал, что Украина для него - это абсолютно второстепенный проект, и пусть занимается этим проектом Европа», - считает он.

Олейник также заметил, что США готовы продавать оружие, но не хотят втягиваться в конфликт напрямую и нынешний американский лидер стремится избежать повторения афганского сценария.

«Америке не нужна война. Трамп понимает, что все это ведет к получению «своего» Афганистана. Зачем он ему?» - констатировал политик.

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В ходе предвыборной кампании в 2024 году Дональд Трамп не раз говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине. После вступления в должность он активно включился в мирное урегулирование кризиса. Однако в мае спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что Дональд Трамп «предъявил ультиматум» Украине и России, заявив, при отсутствии прогресса Вашингтон может из переговорного процесса.