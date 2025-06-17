Каллас резко отреагировала на массированный удар ВС РФ по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас резко отреагировала на удар ВС РФ по территории Украины, призвав оказывать давление на Москву. Ее слова приводит The Guardian.

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По словам Каллас, сегодняшний удар ВС РФ по объектам в Киеве был «одним из самых разрушительных» за все время СВО. Она также утверждает, что Россия «продолжает неустанно атаковать» и якобы затягивает конфликт.

«Это еще один признак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать оказывать давление», — заявила глава европейской дипломатии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине с использованием 440 дронов и 32 ракет. По словам Зеленского, были атакованы Киев и Одесса, а также Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. Зеленский утверждает, что Россия якобы стремится продолжать конфликт.

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Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.