«Деликатная ситуация»: поступок Трампа на саммите G7 шокировал Запад

Решение президента США Дональда Трампа досрочно покинуть саммит «Большой семерки», проходивший в Канаде, оказалось неожиданным для других участников встречи. Об этом рассказала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Семнадцатого июня представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп решил досрочно покинуть саммит из-за ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что президент вылетел в США после ужина с главами государств.

Незадолго до этого Трамп опубликовал в своей соцсети сообщение с призывом эвакуироваться к жителям Тегерана. Он подчеркнул, что властям Ирана «стоило заключить сделку, которую он сказал им подписать». Он назвал конфликт Израиля и Ирана «пустой тратой человеческой жизни» и подчеркнул, что Иран не может иметь ядерное оружие.

«Ход саммита принял неожиданный оборот. Трамп отбыл в Вашингтон после ужина, сославшись на деликатную ситуацию на Ближнем Востоке», - так прокомментировала отъезд Трампа немецкая газета.

Трамп загадочно ответил на вопрос, почему он уехал с саммита G7

Издание отметило, что Трамп часто меняет позицию по санкциям против России и ирано-израильскому конфликту, из-за чего все сложнее сказать, в чем вообще согласны между собой страны G7.