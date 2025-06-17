Иран вводит жесткие меры по кибербезопасности

Управление по кибербезопасности Ирана ввело запрет на использование устройств связи, подключенных к открытым сетям, для высокопоставленных государственных служащих и сотрудников служб безопасности. Об этом сообщило агентство Fars.

Предполагается, что решение принято с целью защиты секретной информации от утечек в связи с накалившимся конфликтом с Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль инициировал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».

Ранее израильская армия сообщила о гибели нового главы Генштаба Ирана Али Шадмани. Он сменил на посту генерал-майора КСИР Мохаммада Багери, убитого в первую ночь израильской операции «Народ как лев» 13 июня. ЦАХАЛ сообщал, что Али Шадмани был убит в результате удара по Тегерану. Другие подробности не приводились.

В сентябре 2024 года Израиль осуществил операцию по уничтожению пейджеров, которые использовались ливанским движением «Хезболла». В результате действий израильских спецслужб погибло более 40 человек, а тысячи получили ранения.