Великобритания расширила антироссийские санкции на еще 10 лиц, а также внесла в ограничительный список 20 новых судов, якобы связанных с Россией. Об этом сообщается на сайте британского Минфина.

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В санкционный перечень, в частности, вошли: Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ, кредитная организация "Металлург" и ее руководитель Юрий Карасев.

В прошлом месяце, в мае 2025 года, Лондон уже обновлял свой антироссийский санкционный список. Тогда в него внесли 20 физических и 62 юридических лица. Кроме прочего, ограничения вводились против 18 кораблей, которые якобы связаны с перевозкой нефти из РФ.

Ограничения также затронули дистрибьютора электронных компонентов "МТ-Системс", компанию "Сургутинвестнефть", Санкт-Петербургскую Валютную Биржу, Агентство по страхованию вкладов, "ВТБ Регистратор" и "ВТБ Специализированный депозитарий".

Лондон также вводил рестрикции против 46 финансовых учреждений, которые якобы помогают России в попытках обойти санкционные ограничения.