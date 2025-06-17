СМИ: США распускают группу по давлению на Россию
Администрация президента США Дональда Трампа распускает группу по давлению на Россию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Reuters.
По данным источников в официальных кругах, активность группы, созданной весной «для разработки стратегий давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной», пошла на спад в мае, когда стало очевидно, что Трамп не заинтересован в усилении конфронтации с Москвой.
«Трамп в последние месяцы все больше разочаровывается и считает, что его усилия не принесли никаких прорывов. Он начал говорить, что Соединенные Штаты могут вообще отказаться от посредничества в установлении мира. В свете этой угрозы задача рабочей группы кажется все более неактуальной», - пояснили источники.
По словам трех чиновников, «последний удар по рабочей группе был нанесен примерно три недели назад», когда большинство членов Совета национальной безопасности Белого дома были уволены в рамках масштабных кадровых перестановок.
При этом источники издания считают, что роспуск группы может вызвать обеспокоенность у европейских союзников США, особенно перед предстоящим саммитом НАТО.
«Тем не менее, Трамп может принять решение занять более жесткую позицию в отношении России, независимо от судьбы рабочей группы», - заметил собеседник агентства.
Трамп заявил, что оказывает «значительное» давление на Россию
В ходе предвыборной кампании в 2024 году президент США Дональд Трамп не раз говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине. Он также заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января.
В мае спецпосланник Стивен Уиткофф рассказал, что президент США Дональд Трамп «предъявил ультиматум» Украине и России, заявив, что обеим сторонам необходимо «добиться прогресса в достижении прочного мира», иначе Вашингтон выйдет из переговорного процесса.