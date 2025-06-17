Администрация президента США Дональда Трампа распускает группу по давлению на Россию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Reuters.

По данным источников в официальных кругах, активность группы, созданной весной «для разработки стратегий давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной», пошла на спад в мае, когда стало очевидно, что Трамп не заинтересован в усилении конфронтации с Москвой.

«Трамп в последние месяцы все больше разочаровывается и считает, что его усилия не принесли никаких прорывов. Он начал говорить, что Соединенные Штаты могут вообще отказаться от посредничества в установлении мира. В свете этой угрозы задача рабочей группы кажется все более неактуальной», - пояснили источники.

По словам трех чиновников, «последний удар по рабочей группе был нанесен примерно три недели назад», когда большинство членов Совета национальной безопасности Белого дома были уволены в рамках масштабных кадровых перестановок.

При этом источники издания считают, что роспуск группы может вызвать обеспокоенность у европейских союзников США, особенно перед предстоящим саммитом НАТО.

«Тем не менее, Трамп может принять решение занять более жесткую позицию в отношении России, независимо от судьбы рабочей группы», - заметил собеседник агентства.

Трамп заявил, что оказывает «значительное» давление на Россию

В ходе предвыборной кампании в 2024 году президент США Дональд Трамп не раз говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине. Он также заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января.

В мае спецпосланник Стивен Уиткофф рассказал, что президент США Дональд Трамп «предъявил ультиматум» Украине и России, заявив, что обеим сторонам необходимо «добиться прогресса в достижении прочного мира», иначе Вашингтон выйдет из переговорного процесса.